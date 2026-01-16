Nina Baiocchi mostrou ferimentos após reagir a assalto - Reprodução/Instagram

Nina Baiocchi mostrou ferimentos após reagir a assalto Reprodução/Instagram

Publicado 16/01/2026 21:20

Rio - Nina Baiocchi foi vítima de um assalto enquanto estava em um carro de aplicativo noite de quinta-feira (15). A intérprete de Vânia em "Coração Acelerado" exibiu os machucados nas mãos após o criminoso quebrar o vidro do veículo e levar o telefone dela.

"Eu sei que muitas pessoas dizem que não é recomendado reagir nessas situações, mas a minha reação foi instintiva. Eu não me lembro direito do que aconteceu. Quando vi, já estava correndo atrás deles, gritando por ajuda no meio da rua, com as mãos e os braços cheios de sangue", contou.

No vídeo publicado nas redes sociais, a atriz contou que não conseguiu alterar os acessos dos aplicativos do celular. "Quando cheguei em casa, a minha primeira reação foi abrir o computador e tentar trocar todas as minhas senhas. Mas minha mão estava muito machucada, com muito sangue, cheia de cortes devido aos cacos de vidro. Estava muito difícil digitar".

Nina Baiocchi desabafou sobre a sensação de impotência após o episódio. "O que mais me dói é saber que eu me senti fraca e que eu me senti burra, e o pior de tudo é saber que existia um posto policial a cinco minutos de onde tudo aconteceu. Eu sei que, no Brasil, muitas vezes a Justiça não é justa. Mas eu não vou me contentar com a impunidade", disse ela.