Pietro Krauss informou término da relação com Sophia ValverdeReprodução/Instagram

Publicado 16/01/2026 18:02

Rio - Chegou ao fim o noivado de Sophia Valverde e Pietro Krauss. O produtor anunciou a decisão em publicação nas redes sociais na quinta-feira (15). Os dois viviam um relacionamento desde março do ano passado e trocaram alianças em junho

"Em respeito às pessoas que acompanharam nossa história, informo que eu e Sophia Valverde não estamos mais juntos e decidimos encerrar nosso noivado de forma madura e consensual. Vivemos uma história real e importante, pela qual tenho gratidão", anunciou.

O produtor solicitou que os seguidores compreendam essa nova fase de sua vida. "Neste momento, cada um segue o seu caminho, com respeito e consideração. Peço compreensão e privacidade neste momento", finalizou Pietro.