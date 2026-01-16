Paolla Oliveira - Reprodução / Instagram

Paolla Oliveira Reprodução / Instagram

Publicado 16/01/2026 19:06

Rio - Paolla Oliveira desabafou nas redes sociais nesta sexta-feira (16), após um desconhecido enviar um receber buquês de rosas-vermelhas à sua casa. A atriz afirmou que a situação ultrapassou qualquer ideia de gentileza e levantou uma discussão sobre limites e privacidade.

Segundo Paolla, a pessoa conseguiu acessar seu endereço sem autorização e enviou as flores sem que houvesse qualquer abertura para esse tipo de gesto. “Já que isso virou assunto público, e ganhou uma relevância que, sinceramente, não deveria: vim aqui trocar só entre a gente. Por alguma razão, alguém que não deveria ter, conseguiu meu endereço. Isso é grave. E mandou flores pra minha casa, sem que eu tivesse aberto esse espaço e ainda teve a capacidade de documentar isto para virar matéria, publicada na calada da noite, e sem a menor checagem. Não foi um galanteio, foi invasão”, afirmou.

A atriz também desmentiu informações que circularam sobre a quantidade de flores recebidas. “Vale esclarecer: não teve caminhão, não teve mil buquês, no máximo uns 30, eu não sei e nem me interessa quanto custou, não importa. O que importa é a reflexão”, disse. Em seguida, Paolla ampliou o debate ao falar sobre a forma como mulheres solteiras ainda são vistas socialmente. “Tem uma chave cultural bem forte: muita gente ainda lê ‘mulher solteira’ como um estado de disponibilidade pública. E aí aparecem esses gestos ‘grandiosos’ que, na prática, atravessam limites e viram até desconforto.”

Outro ponto destacado por ela foi o fato de o remetente ter enviado orientações sobre como as flores deveriam ser organizadas dentro de sua casa. “No meu caso, além da invasão ainda veio um manual de como tudo deveria ser organizado na minha própria casa. De um desconhecido. É quase cômico, mas é sério. E diz muito sobre como alguém se sente no direito de dizer, dentro do meu espaço, que eu devo seguir um script.”

Ao final, Paolla deixou um recado direto para outras mulheres. “Pra minhas mulheres solteiras: se te deu incômodo, confia no teu incômodo. Carinho de verdade respeita limite. Se cuidem. Um beijo.”

A atriz está solteira desde o término do relacionamento com o cantor Diogo Nogueira. O fim do namoro, que durou cerca de cinco anos, foi anunciado em 22 de dezembro do ano passado.