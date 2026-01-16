Regis Danese perde dente durante viagem a OrlandoReprodução / Instagram
O próprio artista contou a situação nas redes sociais e levou o episódio com bom humor. Em um vídeo publicado no Instagram, ele explicou o ocorrido e chegou a pedir indicações de dentistas na região.
“Tava aqui comendo um salmão com risoto. Olha aqui, perdi o dente! Tô aqui com minha família, alegre e feliz. Sorrindo sem esse dente, mas o importante é que estou sorrindo”, disse.
A publicação rapidamente rendeu comentários de fãs e amigos, que reagiram entre mensagens de apoio e brincadeiras. Quem também entrou na onda foi o filho do cantor, Brunno Danese, que acompanha a família na viagem.
“Paizão, me desculpa, mas ri demais quando você mostrou”, escreveu ele, aos risos.
Apesar do contratempo, Régis Danese manteve o tom leve e seguiu aproveitando a viagem com a família na famosa cidade turística americana.
