Regis Danese perde dente durante viagem a OrlandoReprodução / Instagram

Publicado 16/01/2026 17:02

Rio - Regis Danese passou por um imprevisto inusitado durante a viagem em família a Orlando, nos Estados Unidos. Enquanto aproveitava um jantar em um restaurante da cidade, o cantor acabou perdendo um dente ao comer um prato de salmão com risoto.

O próprio artista contou a situação nas redes sociais e levou o episódio com bom humor. Em um vídeo publicado no Instagram, ele explicou o ocorrido e chegou a pedir indicações de dentistas na região.“Tava aqui comendo um salmão com risoto. Olha aqui, perdi o dente! Tô aqui com minha família, alegre e feliz. Sorrindo sem esse dente, mas o importante é que estou sorrindo”, disse.A publicação rapidamente rendeu comentários de fãs e amigos, que reagiram entre mensagens de apoio e brincadeiras. Quem também entrou na onda foi o filho do cantor, Brunno Danese, que acompanha a família na viagem.“Paizão, me desculpa, mas ri demais quando você mostrou”, escreveu ele, aos risos.Apesar do contratempo, Régis Danese manteve o tom leve e seguiu aproveitando a viagem com a família na famosa cidade turística americana.