Antonio Fagundes na peça ’Dois de Nós’Clayton Felizardo / Brazil News
Antonio Fagundes completa 60 anos de trajetória com nova temporada de 'Dois de Nós'
Ator reestreou espetáculo em São Paulo
Rio - Comemorando 60 anos de carreira, o ator Antonio Fagundes reestreou, na noite desta quinta-feira (15), em São Paulo, o espetáculo "Dois de Nós", em que contracena com Christiane Torloni, Thiago Fragoso e Alexandra Martins.
Escrita por Gustavo Pinheiro, é uma comédia que explora a vida a dois, mostrando o mesmo casal em épocas diferentes. Quando mais velhos, revisitam a história de suas vidas em um quarto de hotel brasileiros em um quarto de hotel. As lembranças têm os desafios da juventude e do relacionamento, revelando segredos, frustrações e sonhos, com muito humor, emoção e reflexão sobre o tempo e as relações humanas.
A peça chega ao Rio no segundo semestre.
Celebridades
