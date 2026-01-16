Antonio Fagundes na peça ’Dois de Nós’ - Clayton Felizardo / Brazil News

Antonio Fagundes na peça ’Dois de Nós’Clayton Felizardo / Brazil News

Publicado 16/01/2026 10:58 | Atualizado 16/01/2026 11:21

Rio - Comemorando 60 anos de carreira, o ator Antonio Fagundes reestreou, na noite desta quinta-feira (15), em São Paulo, o espetáculo "Dois de Nós", em que contracena com Christiane Torloni, Thiago Fragoso e Alexandra Martins.

fotogaleria



Escrita por Gustavo Pinheiro, é uma comédia que explora a vida a dois, mostrando o mesmo casal em épocas diferentes. Quando mais velhos, revisitam a história de suas vidas em um quarto de hotel brasileiros em um quarto de hotel. As lembranças têm os desafios da juventude e do relacionamento, revelando segredos, frustrações e sonhos, com muito humor, emoção e reflexão sobre o tempo e as relações humanas.

A peça chega ao Rio no segundo semestre.



