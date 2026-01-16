Paolla Oliveira tem 43 anosReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
A atriz Paolla Oliveira, de 43 anos, publicou um vídeo de um ensaio de lingerie que arrancou elogios dos seguidores. A postagem, feita nesta quinta-feira (15), mostra a artista provando diversas peças de roupa, enquanto dança e posa para as câmeras.
As gravações arrancaram elogios de internautas, que elogiaram a beleza da intérprete. "Muito maravilhosa", escreveu uma seguidora. "Muita beleza, lindíssima", comentou um fã. "Que espetáculo", apontou uma mulher.
fotogaleria
Paolla Oliveira tem uma longa trajetória em novelas da Globo - Reprodução / Instagram
Ensaio de Paolla Oliveira arrancou elogios de seguidores - Reprodução / Instagram
Paolla Oliveira, em ensaio de lingerie - Reprodução / Instagram
Paolla Oliveira está solteira desde o último dia 22 de dezembro - Reprodução / Instagram
Paolla Oliveira tem 43 anos - Reprodução / Instagram
Paolla está solteira desde o último dia 22 de dezembro, quando anunciou o término do relacionamento de quase 5 anos com o cantor Diogo Nogueira.
Recentemente, a atriz interpretou a personagem Heleninha Roitman no remake de "Vale Tudo". Ela tem um longo currículo de participações em novelas da TV Globo, como "A Dona do Pedaço" (2019), "A Força do Querer" (2017), "Amor à Vida" (2013), "Cama de Gato" (2009), "O Profeta" (2007) e "Malhação" (2005).