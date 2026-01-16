Paolla Oliveira tem 43 anosReprodução / Instagram
Vídeo! Paolla Oliveira posta ensaio de lingerie e recebe elogios: 'Maravilhosa'
Registros mostram a atriz dançando e posando para foto
A atriz Paolla Oliveira, de 43 anos, publicou um vídeo de um ensaio de lingerie que arrancou elogios dos seguidores. A postagem, feita nesta quinta-feira (15), mostra a artista provando diversas peças de roupa, enquanto dança e posa para as câmeras.
As gravações arrancaram elogios de internautas, que elogiaram a beleza da intérprete. "Muito maravilhosa", escreveu uma seguidora. "Muita beleza, lindíssima", comentou um fã. "Que espetáculo", apontou uma mulher.
Paolla está solteira desde o último dia 22 de dezembro, quando anunciou o término do relacionamento de quase 5 anos com o cantor Diogo Nogueira.
Recentemente, a atriz interpretou a personagem Heleninha Roitman no remake de "Vale Tudo". Ela tem um longo currículo de participações em novelas da TV Globo, como "A Dona do Pedaço" (2019), "A Força do Querer" (2017), "Amor à Vida" (2013), "Cama de Gato" (2009), "O Profeta" (2007) e "Malhação" (2005).
