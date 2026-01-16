Filha de MC Rebecca encanta ao sambar com mãe e Vivi Araújo no Salgueiro - Reprodução / Instagram

Publicado 16/01/2026 15:16

Rio - Morena Alves, de 8 anos, chamou atenção durante o ensaio de rua do Salgueiro na quinta-feira (16), no Rio de Janeiro. Acompanhando a mãe, musa da escola, a pequena não hesitou ao ser convidada para sambar ao lado de Rebecca e da rainha de bateria Vivi Araújo.

"Ela tem o gingado e a simpatia da mãe", comentou um espectador sobre Morena, que já havia participado de apresentações anteriores, incluindo uma aparição no palco de MC Rebecca no Rock in Rio 2024.

A presença de crianças animando o Salgueiro não é novidade. Na quinta-feira (8), Joaquim Militão também roubou a cena ao se jogar na dança junto à mãe, encantando o público presente.

Pelo jeito, a nova geração do samba promete continuar brilhando nas ruas do Rio.