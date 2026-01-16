Nattan, Zuza e Rafa Kalimann - Reprodução / Instagram

Nattan, Zuza e Rafa KalimannReprodução / Instagram

Publicado 16/01/2026 13:48

Rio - O cantor Nattan utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira (16) para comentar, em tom de descontração, o período de resguardo de Rafa Kalimann. O casal deu as boas-vindas à primeira filha, Zuza, no dia 6 de janeiro, após um trabalho de parto que durou 40 horas. No vídeo publicado, o artista utilizou como trilha sonora sua nova música com Anitta, "Eu Tô Querendo De Novo", fazendo uma brincadeira sobre a abstinência necessária durante o puerpério.

fotogaleria

"Quando eu estou querendo de novo, mas a mulher está de resguardo. Vai ser o evento do ano!", escreveu o cantor na legenda.



O puerpério, período em que Rafa se encontra, é a fase em que o corpo da mulher passa por recuperações físicas e modificações hormonais após o parto. Durante esse intervalo, é recomendada a pausa em relações sexuais para garantir a plena reabilitação da saúde da mãe.



O momento marca a primeira experiência do casal com a paternidade e tem sido compartilhado com os seguidores desde a chegada da primogênita no início do mês.