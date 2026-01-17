Michel Melamed e Leticia Colin assistiram peça após reconciliação Roberto Filho/Brazil News

Rio - Letícia Colin marcou presença no espetáculo "A Vida e As Opiniões do Cavaleiro Robertchay" na noite desta sexta-feira (16) na companhia de Michel Melamed. Essa é a primeira aparição pública do casal após reatarem o relacionamento. Os atores ficaram separados por dois anos.
As especulações sobre a reconciliação começaram em novembro do ano passado quando os dois apareceram juntos em um registro publicado pela artista durante viagem para Alberta, no Canadá, em comemoração ao aniversário dela. Em janeiro, a assessoria da atriz confirmou a volta do casal
Leticia Colin e Michel Melamed são pais de de Uri, de 6 anos. 