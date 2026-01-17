Michel Melamed e Leticia Colin assistiram peça após reconciliação - Roberto Filho/Brazil News

Michel Melamed e Leticia Colin assistiram peça após reconciliação Roberto Filho/Brazil News

Publicado 17/01/2026 09:00

Rio - Letícia Colin marcou presença no espetáculo "A Vida e As Opiniões do Cavaleiro Robertchay" na noite desta sexta-feira (16) na companhia de Michel Melamed. Essa é a primeira aparição pública do casal após reatarem o relacionamento. Os atores ficaram separados por dois anos.

Leticia Colin e Michel Melamed são pais de de Uri, de 6 anos.