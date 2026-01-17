Michel Melamed e Leticia Colin assistiram peça após reconciliação Roberto Filho/Brazil News
Letícia Colin e Michel Melamed prestigiam peça após reconciliação
Pais de Uri, artistas ficaram dois anos separados
Luan Pereira sofre arritmia cardíaca e é levado às pressas ao hospital
Vídeo do artista sendo colocado em uma ambulância é publicado no Instagram; veja
Nina Baiocchi, de 'Coração Acelerado', sofre assalto em São Paulo
Atriz exibiu machucados após reagir ao furto de seu telefone
Juliette comemora resultado dos sobrinhos no Enem
Cantora revelou as notas dos familiares
Paolla Oliveira se revolta após receber buquê de flores de desconhecido em casa: 'Invasão'
Atriz contou que teve seu endereço vazado
Pietro Krauss comunica fim do noivado com Sophia Valverde
Atriz e o produtor estavam juntos desde março de 2025
