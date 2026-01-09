Leticia Colin e Michel Melamed - Reprodução/Instagram

Publicado 09/01/2026 20:49

Rio - Letícia Colin, de 36 anos, e Michel Melamed, de 49, reataram oficialmente o casamento. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (9) ao jornal O Dia pela assessoria do casal.

Os rumores sobre a reconciliação começaram recentemente, quando os atores apareceram juntos em uma foto durante uma viagem em comemoração ao aniversário de Letícia, no último dia 30, em Alberta, no Canadá.

Letícia também usou o X (antigo Twitter) para publicar uma frase que parece refletir o momento atual do casal: “Sorrir. Talvez seja melhor ter um relacionamento engraçado do que ter um relacionamento sério”.

Letícia e Michel se conheceram em 2015, durante o programa Bipolar Show, apresentado por ele. Eles ficaram juntos por nove anos e são pais de Uri, de 5 anos. O término do relacionamento havia sido anunciado em julho de 2024.