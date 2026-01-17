Camila Pitanga posa de biquíni e celebra viagem - Reprodução do Instagram

Publicado 17/01/2026 11:11

Rio - Camila Pitanga, de 48 anos, compartilhou nas redes sociais registros de uma viagem a Alagoas ao lado do noivo, Patrick Pessoa, e de amigos próximos. Nas imagens, a atriz aparece de biquíni e aproveitou o momento para refletir sobre afeto, amizade e o início de um novo ano. Segundo ela, 2026 começou cercada por pessoas que trazem leveza e boas energias.

“O sol se pôs, a lua nasceu e eu ali no meio da água pensando: se todos os dias fossem assim… Começar o ano cercada de amigos que iluminam tudo é sorte das grandes. Em meio a tantas trocas e aquele clima bom que ninguém explica, só sente… Meu coração ficou cheio”, escreveu a atriz na legenda das fotos.Camila mantém um relacionamento com Patrick Pessoa desde 2021. Após quatro anos juntos, o casal decidiu oficializar a união. A atriz relembrou o pedido de casamento durante participação no programa "Mais Você". O momento aconteceu em agosto deste ano, durante uma viagem a Cabo Verde, e foi planejado em segredo por Patrick, com a ajuda das crianças da família.“A filha dele, que tem 11 anos, escolheu a minha aliança e falou: ‘pai, só é sério se você se ajoelhar. Pedido de casamento é ajoelhado’”, contou Camila.O pedido ainda contou com a leitura de uma carta escrita por Patrick, que revisitou a trajetória do casal. “Ele escreveu essa carta onde fazia uma revisão da nossa história, que, como toda boa história viva, tem percalços, iluminações e superações. Ele falando da gente, do quanto aquilo era importante para ele, sobre afirmar o amor, celebrar o amor… E eu ouvindo, chorando de alegria”, relembrou a atriz.