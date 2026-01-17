João Gomes e Ary Mirelle celebram 2 anos do filho com festão - Reprodução / Instagram

Publicado 17/01/2026 12:30

Rio - João Gomes e Ary Mirelle comemoraram, nesta sexta-feira (16), os 2 anos do filho mais velho, Jorge, com um festão. O aniversário teve como tema “Galáxia do Jorge” e transformou o salão de festas em um verdadeiro cenário espacial, com lua gigante, planetas, foguetes e estrelas espalhados pela decoração.

Entre os destaques do evento estavam a escultura do aniversariante vestido de astronauta e o bolo inspirado no sistema solar. Os convidados também receberam lembrancinhas personalizadas: uma mochilinha com a ilustração de Jorge caracterizado como astronauta.Para marcar a data, o casal publicou um vídeo em conjunto no Instagram, com uma retrospectiva que vai desde a descoberta da gravidez até momentos atuais do menino. Na legenda, João e Ary relembraram a chegada do primogênito e falaram sobre os desafios enfrentados durante a gestação. Hoje, os dois também são pais de Joaquim, o caçula, que nasceu em setembro do ano passado."Hoje fazem dois anos que te vimos pela primeira vez, dois anos que o coração bateu mais forte, dois anos que tudo mudou em nossa vida. Você é nossa luz, Jorge. Deus te colocou em nossas vidas, e ele já sabia que precisávamos de você. Nós te amamos incondicionalmente”, escreveram.No texto, Ary destacou que a gravidez não foi fácil e definiu o filho como um milagre. “Todo dia agradeço pela sua vida, pois mamãe não teve uma gestação fácil, você é nosso milagre. Que bom que você nos escolheu”, afirmou.Os pais também descreveram a personalidade do menino. “Jorge é inexplicável, ele é amoroso, carinhoso. Ele gosta de abraçar, beijar, fazer carinho, gosta da Bíblia e de fechar os olhinhos para orar. Jorge gosta de música, metade do dia, ele canta (risos)”, relataram.A mensagem terminou com um desejo especial para o futuro do filho. “Papai e mamãe te amam, meu amor. Deus continue te abençoando, te faça um bom homem e que você siga os caminhos dele. Feliz aniversário, meu pequeno, Jorge.”