Jade Picon, Viih Tube e Larissa Manoela embarcam em trend de relembrar 2016Reprodução / Instagram

Publicado 17/01/2026 17:39

Rio - A nostalgia tomou conta das redes sociais e levou famosos a resgatar fotos de dez anos atrás. A chamada “volta a 2016” virou tendência entre celebridades, que passaram a revisitar momentos marcantes da época, com direito a mudanças de visual, fases adolescentes e reflexões bem-humoradas sobre o passado.

Larissa Manoela entrou na brincadeira ao publicar registros da adolescência e comentar a própria trajetória. “Por algum motivo a timeline voltou para 2016. Minha fase adolescente apocalíptica. A era do dix, do cabelo loiro e das super produções. Porque básica eu nunca consegui ser. E lá se vão 10 anos!”, escreveu a atriz, que tinha apenas 15 anos na época.Amiga e parceira profissional de longa data, Maisa Silva reagiu nos comentários com uma provocação carinhosa: “Princesa de aba reta”. A atriz também participou da tendência e resumiu o sentimento com leveza. "Ok, 2016 era a vibe!", escreveu, ao compartilhar fotos antigas.Viih Tube também aderiu à nostalgia ao publicar imagens de quando tinha 15 anos, período que marcou o início de sua carreira na internet. “Não sei se virou trend, mas está todo mundo postando 2016, falando que 2016 é o novo 2026. É isso? Quem lembra dessa época?”, comentou a influenciadora.Duda Reis também fez um paralelo entre os anos e brincou: “Então quer dizer que 2026 é o novo 2016? Me sinto pronta. Quem me conhece dessa época?”, publicou.Jade Picon não ficou de fora e resumiu a lembrança: "Foi aqui que chamaram ela?”, escreveu, em referência à sua versão de dez anos atrás.