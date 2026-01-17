Luciana Gimenez deixa a RedeTV! após 25 anos - Reprodução do Instagram

Luciana Gimenez deixa a RedeTV! após 25 anosReprodução do Instagram

Publicado 17/01/2026 09:24

Rio - Luciana Gimenez, de 55 anos, falou sobre sua saída da RedeTV! em uma publicação feita no Instagram, na noite desta sexta-feira (16). Em um longo relato, a apresentadora lembrou a trajetória de 25 anos à frente do "SuperPop", demonstrou gratidão à emissora e à equipe da atração, citou a importância do programa e revelou que viverá um novo desafio neste ano.

"Eu tinha acabado de acordar em Nova York quando recebi uma ligação, em 2001. Do outro lado da linha, um convite que eu jamais imaginaria que se tornaria a minha segunda casa. Assinei um contrato de três meses. E fiquei. Fiquei porque o SuperPop me acolheu. Porque a RedeTV! acreditou em mim, me deu espaço, liberdade e voz. Porque esse programa cresceu comigo e eu cresci com ele", iniciou.



"Aqui vivi momentos que marcaram a minha vida e a história da televisão. Recebi figuras públicas e grandes nomes do entretenimento nacional e internacional, pessoas que atravessaram gerações e ajudaram a moldar nossa sociedade ao longo dos anos. Vi histórias fortes, emocionantes e corajosas. Pessoas que não se esconderam, não se renderam e escolheram existir com verdade diante das câmeras. O SuperPop sempre foi mais do que entretenimento. Foi espaço de escuta, debate e afeto. Um programa que abraçou causas, levantou bandeiras e deu visibilidade à comunidade LGBTQIAPN+ quando ainda era difícil, quando ainda havia medo. Tenho orgulho do que construímos", continuou.

"Tenho gratidão por cada equipe, cada produtor, cada convidado e cada telespectador que esteve comigo ao longo da jornada. Hoje, estou coincidentemente em Nova York, onde encerro esse ciclo, em comum acordo com essa casa que sempre me acolheu, exatamente na data em que completo 25 anos à frente do SuperPop. O coração aperta de saudade, mas a certeza é maior: fizemos a diferença. Quebramos tabus de forma leve, despretensiosa e sempre com alegria. 2026 será um ano de viver um novo desafio! Obrigada, RedeTV!, por acreditar, confiar e caminhar ao meu lado. Obrigada, SuperPop, por ser casa, palco e abrigo! 25 anos no ar. 25 anos de amor. The best is yet to come (O melhor ainda está por vir)", concluiu.

Nos comentários, famosos parabenizaram Luciana e desejaram sucesso à ela. "Parabéns Lu! Raríssimo uma história assim! 25 anos com o mesmo programa é pra poucos!", disse Marcos Mion. "Sucesso no seu novo caminho", desejou Adriane Galisteu. "Muitos beijos, Luciana, querida! Que esse novo ciclo te traga outras oportunidades e muitas conquistas também", afirmou Patrícia Poeta.

"Lu, que Deus abençoe seus próximos passos e esse novo momento da sua vida. Que venham caminhos de paz, boas oportunidades e recomeços felizes. Sua trajetória é longa e importante, e isso ninguém apaga. Torço por você", declarou Daniela Albuquerque. "Sucesso", escreveu Ticiane Pinheiro.

Confira: