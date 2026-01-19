Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena estão no paredão - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 19/01/2026 07:22

Rio - O primeiro paredão do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, foi formado na noite deste domingo (18). Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena estão na berlinda e disputam a preferência do público para seguirem no reality show. Uma delas será eliminada nesta terça-feira (20).

Anjo da semana, Jonas imunizou Sarah. O líder Alberto Cowboy indicou Milena ao paredão. "A gente não tem muita informação, percepção do jogo e motivo para votar... São detalhes pequenos que fazem a gente decidir por uma pessoa ou outra. Eu não conversei nada com ela. Ela toda hora está ocupada, se preocupa mais com a casa do que com trocar", justificou ele, que ainda lembrou um comentário feito pela sister sobre os Veteranos. "Não merecia estar aqui. É ruim a gente ser julgado".

Paulo Augusto foi o mais votado pela casa. Já Aline foi indicada por Marcelo, que atendeu ao Big Fone. A atriz e dançarina teve direito a um contragolpe e escolheu Ana Paula.

A prova 'bate-volta' foi disputada por Aline, Ana Paula e Paulo Augusto. O brother levou a melhor na dinâmica, que era um jogo da memória, e escapou da berlinda.



