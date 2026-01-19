Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena estão no paredão Reprodução de vídeo / TV Globo
Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena estão no paredão
Uma das participantes será eliminada nesta terça-feira (20).
'BBB 26': Edilson revela ajuda a Gusttavo Lima no começo da carreira
Ex-jogador esteve junto do sertanejo no 'Dança dos Famosos'
Após polêmicas no 'BBB 26', mulher de Pedro apaga fotos e deixa de seguir o ex-brother
Rayne Luiza ganhou meio milhão de seguidores nas redes
BBB 26: Maxiane chora e faz forte desabafo sobre assédio
'A gente que é mulher ainda não está segura', lamentou a influenciadora digital
Equipe de Pedro abandona trabalho nas redes socias após acusação de assédio: 'Não compactuamos'
Administradores comentam que vendedor ambulante 'passou de todos os limites'
Henri Castelli dá detalhes de crises convulsivas no 'BBB 26' e admite: 'Medo de morrer'
Ator ainda reage à declaração de que toma vinho todo dia pela manhã