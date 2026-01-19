Pedro - Manoella Mello / TV Globo

Pedro Manoella Mello / TV Globo

Publicado 19/01/2026 08:33

Rio - Depois da acusação de assédio e desistência de Pedro do "BBB 26" , da TV Globo, a equipe responsável por administrar as redes sociais do vendedor ambulante abandonou os trabalhos, neste domingo (18), e destacou que não compactua com os comportamentos dele no reality show.

"Diante das situações que vieram a público, deixo claro que não compactuamos com comportamentos que contrariem princípios básicos de respeito, responsabilidade e convivência. Esses valores são inegociáveis para a equipe e sempre nortearam nossa atuação", diz um trecho do texto publicado no Instagram Stories.

Nos comentários da última publicação do perfil de Pedro na rede social, outra pessoa da equipe desabafou: "Nós estávamos fazendo o nosso trabalho. Acho que todo mundo tem uma família para sustentar? Até então achamos que seria atuação da parte dele, porque não é normal tudo isso que aconteceu! Mas essa situação passou de todos os limites possíveis como já falei! Não concordo e não vou concordar, não adianta vocês falarem que antes a gente não falava, temos regras a serem seguidas! Mas não dá isso que aconteceu é imperdoável!".

"Lembrando que nós Adm’s não concordamos com a atitude do Pedro, passou de todos os limites possíveis! Estamos imensamente tristes e com raiva!", complementou.