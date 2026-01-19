Maxiane chorou ao falar da polêmica envolvendo Pedro e Jordana - Reprodução de vídeo

Publicado 19/01/2026 11:04

Rio - Maxiane foi às lágrimas, no "BBB 26", neste domingo (18), após o caso de uma possível importunação sexual envolvendo Pedro, e revelou, em conversa com outros brothers, que já foi vítima de algo parecido. A influenciadora digital fez um forte desabafo e lamentou o fato das mulheres não se sentirem seguras em nenhum ambiente.

"A gente que é mulher ainda não está segura com isso... Eu já passei por isso, já passei por coisa pior. Isso é horrível. Ele fez exatamente o que um homem fez comigo: de me encarar, tirar minha roupa, pegar no meu peito. E eu não puder fazer nada. Você chega aqui 'BBB', que é seu sonho, e acha um escroto que faz a mesma coisa. Que ódio. Você não está segura em lugar nenhum? Com um monte de câmera", disse a pernambucana.

Pedro tentou beijar Jordana, contra a vontade dela, na despensa da casa mais vigiada do Brasil. Imagens da atitude do brother foram divulgadas pela TV Globo. Após o episódio, Pedro apertou o botão de desistência.

