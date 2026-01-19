Babu deu dica para Pedro apertar botão de desistência - Reprodução / Globo

Publicado 19/01/2026 12:39

Rio - Pouco antes de apertar o botão de desistência no "BBB 26", Pedro Henrique contou com a ajuda de Babu Santana para conseguir deixar o reality show. O momento aconteceu na noite de domingo (18) e ganhou destaque nas redes sociais após a saída do participante.



Pedro, que entrou no programa após vencer a votação da Casa de Vidro, decidiu abandonar o confinamento logo depois de tentar beijar Jordana Morais na despensa sem o consentimento da sister. A atitude gerou forte repercussão dentro e fora da casa.



Após o episódio, vídeos que circulam nas redes mostram Pedro tentando acessar a área do botão de desistência, mas sem sucesso. Ao perceber a situação, Babu, que estava próximo, explicou como o colega poderia liberar a porta de vidro. “Aperta o botão ali do lado primeiro”, disse o ator, orientando o então brother.



Seguindo a instrução, Pedro conseguiu abrir a porta, apertou o botão de desistência e, em seguida, foi encaminhado ao confessionário para oficializar a saída do programa.



Durante a edição ao vivo, a produção exibiu o depoimento do ex-participante. No relato, Pedro afirmou que estava “cobiçando” Jordana por conta da semelhança física com sua mulher. Ele disse ainda que interpretou mal os sinais e admitiu que tentou beijar a sister sem a permissão dela.

Assista: