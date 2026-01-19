Babu deu dica para Pedro apertar botão de desistênciaReprodução / Globo
Pedro, que entrou no programa após vencer a votação da Casa de Vidro, decidiu abandonar o confinamento logo depois de tentar beijar Jordana Morais na despensa sem o consentimento da sister. A atitude gerou forte repercussão dentro e fora da casa.
Após o episódio, vídeos que circulam nas redes mostram Pedro tentando acessar a área do botão de desistência, mas sem sucesso. Ao perceber a situação, Babu, que estava próximo, explicou como o colega poderia liberar a porta de vidro. “Aperta o botão ali do lado primeiro”, disse o ator, orientando o então brother.
Seguindo a instrução, Pedro conseguiu abrir a porta, apertou o botão de desistência e, em seguida, foi encaminhado ao confessionário para oficializar a saída do programa.
Durante a edição ao vivo, a produção exibiu o depoimento do ex-participante. No relato, Pedro afirmou que estava “cobiçando” Jordana por conta da semelhança física com sua mulher. Ele disse ainda que interpretou mal os sinais e admitiu que tentou beijar a sister sem a permissão dela.
O Babu ajudando o Pedro a apertar o botão pra sair do BBBKAKAKAKAKAAKKA #BBB26 pic.twitter.com/mWlCffNeMX— Caetana que ama o Jão (@caetana_marenco) January 19, 2026
