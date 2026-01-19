Rayne Luíza está grávida de 7 meses do primeiro filho do casal; Pedro admitiu, no BBB, que já traiu a esposaReprodução / Instagram / Globo
Grávida de sete meses do primeiro filho do casal, Rayne fez as mudanças no Instagram após a repercussão de um episódio exibido no programa em que Pedro tentou beijar à força Jordana Morais dentro da despensa. A cena gerou acusações de assédio nas redes e antecedeu a decisão do brother de apertar o botão da desistência, no domingo (18).
Além do episódio com Jordana, Pedro também esteve no centro de outras controvérsias durante sua passagem pelo "BBB 26". Dentro da casa, ele afirmou mais de uma vez que traiu Rayne no início do relacionamento e que foi perdoado.
Com a exposição do caso, Rayne passou a ganhar visibilidade. O número de seguidores da jovem cresceu rapidamente e já ultrapassa a marca de meio milhão no Instagram.
