Rayne Luíza está grávida de 7 meses do primeiro filho do casal; Pedro admitiu, no BBB, que já traiu a esposa - Reprodução / Instagram / Globo

Rayne Luíza está grávida de 7 meses do primeiro filho do casal; Pedro admitiu, no BBB, que já traiu a esposaReprodução / Instagram / Globo

Publicado 19/01/2026 11:05

Rio - Após toda a polêmica envolvendo Pedro Henrique no "BBB 26", quem acabou chamando a atenção do público foi Rayne Luiza, mulher do ex-brother, que apagou as fotos com o marido nas redes sociais e deixou de segui-lo logo depois da desistência do participante no reality.