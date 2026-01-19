Edilson relembrou quando sugeriu canção para Gusttavo Lima - Reprodução de Vídeo

Edilson relembrou quando sugeriu canção para Gusttavo Lima Reprodução de Vídeo

Publicado 19/01/2026 21:42

Rio - Edilson revelou em conversa no "BBB 26" que foi responsável por apresentar a canção "Fui Fiel" para Gusttavo Lima durante participação no "Dança dos Famosos" em 2013. Nesta segunda-feira (19), o ex-jogador falou sobre a gratidão do sertanejo pelo gesto no início da carreira.

fotogaleria

O brother analisou a indústria musical no país. "Quando você tem uma música que faz sucesso no mundo inteiro, a outra música é muito difícil [de bombar]. Ela tem que ser muito importante para você emplacar", disse ele.

Edilson relembrou o momento em que apresentou a faixa. "Eu tenho uma música que se você gravar é sucesso no mundo inteiro", afirmou na ocasião. "Me mostra a música", respondeu o cantor. Com o "sim" do sertanejo, o ex-atleta avisou o compositor. "Estou do lado do Gustavo Lima. Acho que se ele gravar vai ser bom pra ele e pra você", propôs.