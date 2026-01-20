Jonas e Sarah opinaram sobre comportamento de Leandro Reprodução de Vídeo
'BBB 26': Jonas Sulzbach e Sarah Andrade criticam comportamento de Leandro
Aliados declararam que a casa não gostou do posicionamento do brother no Sincerão
'BBB 26': Jonas Sulzbach e Sarah Andrade criticam comportamento de Leandro
Aliados declararam que a casa não gostou do posicionamento do brother no Sincerão
Sarah não superou a vitória de Juliette; vídeo mostra veterana criticando a campeã do BBB 21
Imagens viralizaram nesta terça-feira (20) e estão gerando forte repercussão entre os internautas.
BBB 26: Dinâmica proporcionará informação privilegiada a participante; entenda
'Pode fazer alguma diferença no jogo', diz o apresentador
BBB 26: ‘Sincerão’ é marcado por embates entre participantes
Ana Paula e Aline se desentendem: 'retiro de meditação é em outro lugar'
'BBB 26': Edilson revela ajuda a Gusttavo Lima no começo da carreira
Ex-jogador esteve junto do sertanejo no 'Dança dos Famosos'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.