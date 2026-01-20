Jonas e Sarah opinaram sobre comportamento de Leandro Reprodução de Vídeo

Rio - Leandro foi assunto na conversa entre Sarah Andrade e Jonas Sulzbach na tarde desta terça-feira (20) no "BBB 26". Os veteranos detonaram o comportamento do produtor cultural e o empresário afirmou que o brother não é querido pela casa. 
"Comigo ele é legal. Só que, assim, ele parece uma pessoa... não sei. Ele tem um mistério que incomoda", opinou Sarah. "Acho que do primeiro dia pro segundo, que foi ontem, melhorou muito. De falar, de sorrir", disse Jonas. "Só converso porque ele tá dormindo no meu quarto", contou a influenciadora. 
O desempenho do rapaz no Sincerão, que apontou incoerência em Alberto Cowboy por colocar somente os Pipocas na mira para o paredão, também foi avaliado e Jonas declarou que os demais participantes não gostaram do posicionamento. "O que ele falou não fez sentido nenhum, na verdade", concordou Sarah. 