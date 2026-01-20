Tadeu SchmidtReprodução de vídeo / TV Globo
BBB 26: Dinâmica proporcionará informação privilegiada a participante; entenda
'Pode fazer alguma diferença no jogo', diz o apresentador
BBB 26: ‘Sincerão’ é marcado por embates entre participantes
Ana Paula e Aline se desentendem: 'retiro de meditação é em outro lugar'
'BBB 26': Edilson revela ajuda a Gusttavo Lima no começo da carreira
Ex-jogador esteve junto do sertanejo no 'Dança dos Famosos'
Após polêmicas no 'BBB 26', mulher de Pedro apaga fotos e deixa de seguir o ex-brother
Rayne Luiza ganhou meio milhão de seguidores nas redes
BBB 26: Maxiane chora e faz forte desabafo sobre assédio
'A gente que é mulher ainda não está segura', lamentou a influenciadora digital