Tadeu Schmidt - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 20/01/2026 10:05

Rio - Uma dinâmica será feita no "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, nesta terça-feira (20), antes da eliminação do primeiro paredão - disputado por Aline, Ana Paula Renault e Milena, e pode mudar os rumos do jogo na semana que vem. Tudo porque quem vencer, ganhará uma informação privilegiada: de que não haverá prova 'bate-volta' no próximo domingo (25).

O aviso foi feito por Tadeu Schmidt no programa desta segunda (19). "Antes da Eliminação, a gente vai fazer uma dinâmica, um participante sortudo vai poder ter acesso a uma informação privilegiada. Domingo, quem for pro Paredão, não tem chance de voltar. Se o participante for um bom estrategista, se souber usar essa informação, pode fazer alguma diferença no jogo", afirmou o apresentador.