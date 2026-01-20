Sarah Andrade no "Sincerão" no BBB 26Reprodução / X
No vídeo que circula nas redes sociais, Sarah descreve a cena sem citar nomes diretamente, mas de forma clara para quem acompanhou a edição histórica. "Aí vem uma única pessoa, pega uma fatia e toda a cobertura. Como vocês iam ficar? Só que, do lado de fora, a pessoa que fez isso ficou sendo a correta", desabafou. O comentário faz referência ao episódio em que Juliette foi acusada de comer toda a cobertura de um bolo de chocolate feito por Fiuk, gerando um embate que, na época, fortaleceu o favoritismo da paraibana.
A declaração rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter), dividindo internautas entre os que concordam com a visão técnica da Sarah e os "cactos", que saíram em defesa da cantora.
O episódio prova que as feridas do G3 e as estratégias de 2021 continuam vivas na memória de Sarah, que agora tenta reescrever sua história na atual temporada.
Sarah não superou a Juliette e a Aline não superou a Ana Paula.— Rê (@crushdobbb20) January 19, 2026
Agora tá explicado pq elas se aproximaram pic.twitter.com/iRfzFaw7NF
