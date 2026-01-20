Sarah Andrade no "Sincerão" no BBB 26 - Reprodução / X

Rio - A veterana Sarah Andrade reacendeu uma das polêmicas mais memoráveis do "BBB 21" durante o confinamento do "BBB 26" nesta segunda-feira (19). Em conversa com outros participantes, a consultora de marketing relembrou a "treta do bolo", envolvendo Juliette e Fiuk, e sugeriu que a campeã daquela edição não estava correta na situação, apesar do apoio que recebeu do público na época.

No vídeo que circula nas redes sociais, Sarah descreve a cena sem citar nomes diretamente, mas de forma clara para quem acompanhou a edição histórica. "Aí vem uma única pessoa, pega uma fatia e toda a cobertura. Como vocês iam ficar? Só que, do lado de fora, a pessoa que fez isso ficou sendo a correta", desabafou. O comentário faz referência ao episódio em que Juliette foi acusada de comer toda a cobertura de um bolo de chocolate feito por Fiuk, gerando um embate que, na época, fortaleceu o favoritismo da paraibana.



"Sarah não superou a Juliette e a Aline não superou a Ana Paula. Agora tá explicado porque elas se aproximaram", comentou um internauta; "Imagina você ser a Sarah, estar no 'BBB 26' e ficar remoendo um bolo de 2021, enquanto isso a Juliette está tomando banho de banheira com o noivo", escreveu uma fã da cantora; "Sarah, eterno tapete da Juliette", criticou outra pessoa.



O episódio prova que as feridas do G3 e as estratégias de 2021 continuam vivas na memória de Sarah, que agora tenta reescrever sua história na atual temporada.

