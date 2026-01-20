Viviane Araújo e Belo em primeira cena juntos de ’Três Graças’Reprodução de Vídeo/ X

Rio - A primeira cena de Belo e Viviane Araújo juntos foi exibida no capítulo desta terça-feira (20) em "Três Graças", da TV Globo. O reencontro dos personagens Misael e Consuelo aconteceu após o viúvo pegar o dinheiro levado no roubo na casa de Arminda (Grazi Massafera) e ir ao Rio de Janeiro para visitar o túmulo dos pais.
O momento virou assunto entre os usuários do X, antigo Twitter. "Ainda encantada com a mente da pessoa que escalou Viviane Araújo e Belo para contracenarem", afirmou uma internauta. "Belo e Viviane Araújo juntos em cena anos depois!! Momento histórico que só existe no Brasil", disse outra. "Simplesmente Belo e Viviane Araújo cara a cara numa novela. Aguinaldo Silva não é inocente", comentou uma terceira. 
Os artistas mantiveram um relacionamento entre 1998 e 2007, marcado por intensidade e episódios amplamente acompanhados pelo público, o que ajuda a explicar o interesse em torno da volta dos dois à mesma cena, agora em contextos completamente distintos.