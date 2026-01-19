Sonia Abrão detonou forma que o ’BBB 26’ lidou com assédio cometido por Pedro - Reprodução/X

Sonia Abrão detonou forma que o ’BBB 26’ lidou com assédio cometido por PedroReprodução/X

Publicado 19/01/2026 18:00 | Atualizado 19/01/2026 18:50

Rio - Durante o programa "A Tarde é Sua" desta segunda-feira (19), Sonia Abrão não poupou críticas a condução do caso de importunação sexual e a forma que Pedro saiu do "BBB 26" . O ambulante apertou o botão da desistência após tentar beijar Jordana, contra a vontade dela, na despensa da casa mais vigiada do país.

"Na prática, intencional ou não, pareceu que a atitude da Globo foi um passar pano para o crime que ele cometeu. [..] O Pedro sabia o que estava fazendo, vinha dando sinais há muito tempo do que ele seria capaz de fazer. A Globo não viu, a produção não viu porque não quis. Todos ali estavam pedindo a saída dele, o que ele estava fazendo já tinha passado dos limites", disparou.

A apresentadora destacou que o programa deveria ter expulsado o ex-brother e não deixado que ele saísse por conta própria. "Aquele botão não poderia estar verde. Ele apertou e saiu. Ele é um desistente? Claro que não, é um fugitivo. E as coisas não podem ficar por isso mesmo. Ele tinha que ter sido expulso! As mulheres não tem segurança nem cercadas de câmeras. Essa é a lição que o 'Big Brother' está deixando para gente", completou.

Sonia Abrão também detonou a entrada de mais um participante do Quarto Branco após Henri Castelli deixar o reality show por motivo de saúde. "Eu já tinha falado que essa vaga é do Camarote, é a saída do Henri. Teria que ter sido uma pessoa colocada no Camarote. É erro em cima de erro e não pode falar porque o Tadeu fica bravo", disse ela.