Sonia Abrão detonou forma que o ’BBB 26’ lidou com assédio cometido por PedroReprodução/X
Sónia Abrão detona Globo após caso de assédio no BBB26 #bbb26 #atardeésua pic.twitter.com/5DgOZ0I6P9— MUNDO MIRABOLANTE (@rodrysoaress) January 19, 2026
Sonia Abrão critica produção do 'BBB 26' por caso de importunação sexual
Apresentadora afirmou que Pedro deveria ser expulso por tentar beijar outra participante
