Rio - Crodoaldo Valério está oficialmente de volta! Marcelo Serrado surgiu caracterizado como Crô neste sábado (17) para as gravações de "Três Graças", novela das 21h, da TV Globo. O personagem, que marcou época em Fina Estampa (2011), fará uma participação especial na nova trama de Aguinaldo Silva e deve movimentar um dos principais eixos da história.
Crô chega ao folhetim no fim deste mês com função bem definida. O mordomo mais famoso da teledramaturgia brasileira passa a orbitar o núcleo da vilã Arminda (Grazi Massafera). A relação entre os dois retoma, com nova configuração, a dinâmica que o público acompanhou entre Crô e Teresa Cristina, vivida por Christiane Torloni. Arminda ocupa agora o posto de figura autoritária e perigosa, combustível ideal para o humor ácido do personagem.
Na trama, Crô aparece como um dos interessados em adquirir a escultura As Três Graças, obra que atravessa diferentes núcleos e concentra disputas de poder e dinheiro. Ele divide cenas com Kasper (Miguel Falabella) e João Rubens (Samuel de Assis), entrando diretamente no jogo de interesses em torno da peça que dá nome à novela.
A primeira aparição do personagem ocorre de forma inesperada. Crô surge como voluntário em um hospital, local para onde Ferette (Murilo Benício) é levado após sofrer um ataque cardíaco. É nesse encontro que o personagem atualiza o público sobre seu destino após os acontecimentos de "Fina Estampa".
Toda a fortuna de Teresa Cristina ficou para Crô. Rico, o mordomo se frustrou com a vida de milionário e decide mudar radicalmente de rumo. A experiência, no entanto, não apagou suas marcas registradas: ironia afiada.
