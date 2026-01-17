Lucas Guimarães recebe homenagem em edição do ’Eita Lucas!’ - Divulgação/Marco Mota

Lucas Guimarães recebe homenagem em edição do ’Eita Lucas!’Divulgação/Marco Mota

Publicado 17/01/2026 07:00

Rio - O programa "Eita, Lucas!" deste sábado (17) será uma edição especial dedicada ao aniversário do apresentador Lucas Guimarães. A atração reúne participações musicais e uma viagem às origens do comunicador, em Penedo, no interior de Alagoas.

fotogaleria

No estúdio, o atração recebe a cantora Lexa, que participa da comemoração. Amigos, familiares e famosos prestam homenagens por meio de depoimentos. A edição conta ainda com a participação de Geraldo Luís, em momentos que traçam um paralelo entre a infância de Lucas e sua trajetória até chegar à televisão.

Um dos principais destaques do programa é a viagem do apresentador à sua cidade natal. Em Penedo, Lucas revisita a escola onde estudou na infância, a rádio que trabalhou e reencontra a professora Marise Mendes que marcou sua formação.