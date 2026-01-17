Leticia Sabatella e Daniel Dantas - Reprodução / Instagram

Leticia Sabatella e Daniel DantasReprodução / Instagram

Publicado 17/01/2026 14:38

Rio - Leticia Sabatella relembrou o primeiro encontro com o namorado, o ator Daniel Dantas, durante participação no "É de Casa" deste sábado (17). Embora estejam juntos desde 2019, os dois se conhecem há mais de 30 anos e tiveram o primeiro contato ainda no início da carreira, quando integraram o elenco da novela "O Dono do Mundo", exibida em 1991.

fotogaleria

Ao falar sobre a primeira impressão que teve do ator, Leticia contou que não houve encantamento imediato. Pelo contrário. Ela disse que o achou "blasé", ou seja, uma pessoa que demonstra indiferença, tédio ou apatia por tudo. Ela ainda confessou que chegou a pensar que os dois não teriam afinidade.“O Daniel ele tem um mundo (interior). Ele é um cara com muitas coisas na cabeça. Lê muito. E eu pensava: ‘Essa pessoa não vai gostar de mim’”, relembrou. Segundo a atriz, a postura mais reservada de Daniel causou certo receio no início. “Ele dava um pouquinho de medo. Mas é um doce! Canceriano”, disse.O momento também reservou uma surpresa. Daniel Dantas gravou uma mensagem especial para a namorada, que se emocionou ao ouvir as palavras do ator. “Ela é, também, uma atriz única, porque ela é uma pessoa única. De uma integridade, seriedade, fidelidade às suas conexões e a ela mesma, que fazem da convivência com ela um grande privilégio. É um privilégio fazer parte da sua vida”, declarou. O depoimento arrancou lágrimas de Leticia e e encerrou o quadro com clima de carinho.