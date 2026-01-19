Ana Maria Braga durante o 'Mais Você' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Ana Maria Braga durante o 'Mais Você'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 19/01/2026 11:22

Rio - Ana Maria Braga, de 76 anos, comemorou o fato de não precisar entrevistar Pedro, suspeito de importunação sexual, durante o "Mais Você", da TV Globo, na manhã desta segunda-feira (19). A apresentadora ainda comentou as atitudes do ex-participante do "BBB 26" no reality show.

"Eu começo a semana de alma lavada, enxaguada, aliviada, em saber que eu não terei o desprazer de entrevistar o Pedro aqui no meu 'café da manhã com o eliminado'. Porque se ele não tivesse sido 'expulso', é bem provável que ele fosse eliminado no primeiro paredão que ele estivesse", afirmou Ana.

"Pelas atitudes dele, acho que a própria produção do programa teria tirado ele de lá. Como disse o Tadeu, se ele não tivesse apertado o botão para sair, ele seria eliminado, porque é inadimissível a importunação sexual em uma mulher, onde quer que esteja: dentro de casa, em qualquer outro lugar, ambiente, situação. É uma coisa que já não cabe mais na vida... Não é não, bonitão", reforçou a apresentadora. "Ele não veio, pronto, acabou, passou", complementou.

GRANDONA! Ana Maria abre o #MaisVocê de alma lavada por não ter que entrevistar o PEDRO, após ele assediar Jordana. #BBB26 pic.twitter.com/iT7g2sO0Qp — Brenno (@brenno__moura) January 19, 2026

Entenda

Pedro tentou beijar Jordana, contra a vontade dela, na despensa da casa mais vigiada do Brasil. Imagens da atitude do brother foram divulgadas pela TV Globo, neste domingo (18). Após o episódio, Pedro apertou o botão de desistência. No confessionário, ele falou sobre sua atitude. "Olhei para ela, cobicei ela, desejei ela e achei que ela tinha dado moral também, que tinha sido recíproco, mas eu vi que era só coisa da minha cabeça. Ela falou 'vamos ali procurar um babyliss' ali em cima, não sei o que lá. Daí a gente chegou na dispensa lá e eu fui tentar beijar ela, então eu entendi errado, não era isso que ela queria".