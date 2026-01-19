Pedro tentou beijar Jordana na despensa da casa do 'BBB 26' - Manoella Mello / TV Globo

Publicado 19/01/2026 09:55

Rio - O episódio de uma possível importunação sexual envolvendo Pedro e Jordana ganhou novos desdobramentos fora da casa do "Big Brother Brasil 26", após o ex-participante abandonar o reality show da Globo, neste domingo (18). A Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, Zona Sudoeste do Rio, abriu um inquérito para apurar o o caso. A informação foi confirmada ao DIA, em nota, pela Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira (19).

"A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá apura o caso de importunação sexual, após a autoridade policial tomar ciência do ocorrido no programa. As imagens serão analisadas e o ex-participante será chamado para prestar depoimento. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos", diz o comunicado.

Pedro tentou beijar Jordana, contra a vontade dela, na despensa da casa mais vigiada do Brasil. Imagens da atitude do brother foram divulgadas pela TV Globo, neste domingo (18). Após o episódio, Pedro apertou o botão de desistência.

No confessionário, ele falou sobre sua atitude. "Olhei para ela, cobicei ela, desejei ela e achei que ela tinha dado moral também, que tinha sido recíproco, mas eu vi que era só coisa da minha cabeça. Ela falou 'vamos ali procurar um babyliss' ali em cima, não sei o que lá. Daí a gente chegou na dispensa lá e eu fui tentar beijar ela, então eu entendi errado, não era isso que ela queria".