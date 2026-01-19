Lucas Silva Souza, Diego Dantas Lima Morais e Sérgio Nunes Miranda estavam no helicópteroReprodução/Redes sociais
A terceira vítima da tragédia, o capitão do Corpo de Bombeiros Lucas Silva Souza, foi sepultado na tarde de domingo (18), em Silva Jardim, no interior do estado.
Os três pilotos realizavam um voo de familiarização quando o helicóptero caiu em uma área de mata fechada em Guaratiba, na Zona Oeste. Segundo a delegada Evanora Gomes, da 43ª DP (Guaratiba), Lucas era o responsável pelo comando da aeronave no momento do acidente.
Quem eram as vítimas
Sérgio Nunes, que acumulava mais de 30 mil seguidores nas redes sociais, iniciou a carreira aos 14 anos na Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar). Na FAB, especializou-se como piloto de helicóptero e também atuava como coordenador do Projeto Semeando o Amanhã, ONG que há 14 anos presta assistência a crianças e famílias da comunidade do Guarda, em Del Castilho.
Lucas Silva, capitão do Corpo de Bombeiros, havia sido agraciado, em julho, com um prêmio do Congresso Aeromédico por um artigo sobre segurança jurídica em missões aeromédicas.
Diego Dantas, único civil entre os mortos, era instrutor de voo da empresa SkyRio Helicopter. Nas redes sociais, a esposa lamentou a perda:
“Pra sempre vou te amar, meu piloto lindo. Cuida de mim aí do céu, que é onde você sempre amou estar.”
A Polícia Civil e a Aeronáutica investigam as circunstâncias do acidente.
