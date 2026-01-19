Chuva provocou pontos com bolsões dágua em Bonsucesso - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 19/01/2026 16:11

Rio - A forte chuva que atingiu a cidade do Rio, na tarde desta segunda-feira (19), causou a queda de uma árvore no Grajaú e diversos bolsões d'água em alguns bairros da Zona Norte.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), entre 14h30 e 15h30, houve registro de chuva muito forte em Irajá (16,8mm), forte no Grande Méier (8mm) e na Tijuca (7,6mm).



Devido à intensidade chuva, pontos de alagamento foram registrados na Estrada da Água Grande, em Vista Alegre; na Rua Engenho do Mato, em Tomás Coelho; na Rua Vinte e Quatro de Maio, em Sampaio; na Rua Barão de Mesquita, no Grajaú; na Avenida Amaro Cavalcanti, no Méier; e na Estrada do Colégio, em Colégio.

Na Rua Uranos, em Bonsucesso, pedestres tiveram que se proteger enquanto carros espalhavam água pelas calçadas.

Além dos bolsões d'água, uma árvore caiu na Rua Caçapa, no Grajaú.

Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes (PSD) alertou a população sobre os riscos. "Atenção, Rio. Já tivemos chuva forte em alguns pontos da cidade e há risco de chuva intensa nas próximas horas, segundo o Sistema Alerta Rio. As equipes da Prefeitura estão mobilizadas e atentas. Em caso de temporal, procure um local seguro. Acompanhe as redes da Prefeitura do Rio e do Centro de Operações para novas atualizações", escreveu.

Por volta das 21h, a chuva voltou a cair forte, na Zona norte, atingindo também a Zona Sul da capital. O temporal, acompanhado de raios, também chegou à Região Metropolitana do estado, principalmente na Baixada Fluminense e nos municípios de Niterói e São Gonçalo.

Próximos dias

De acordo com o Sistema Alerta Rio, com a passagem de uma frente fria junto com a atuação de um canal de umidade na Região Sudeste, a terça-feira (20) será de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva com raios na madrugada, passando a moderada a partir da manhã. Os ventos ficarão moderados a fortes e a máxima prevista é de 25ºC, com mínima de 19ºC.

Já na quarta (21), quinta (22) e sexta-feira (23), a atuação do canal de umidade sobre a Região Sudeste vai manter o tempo instável. Ao longo desses dias, o céu ficará nublado, com previsão de chuva isolada, fraca a moderada, a qualquer momento, e os ventos estarão variando entre fracos e moderados. As máximas previstas são de 25ºC, 24ºC e 28ºC, e as mínimas podem chegar a 17ºC, 16ºC, 17ºC, respectivamente.