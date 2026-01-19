Trio foi detido por policiais da 12ª DP (Copacabana) Divulgação
De acordo com a investigação, o trio estava hospedado no bairro para passar as férias de janeiro e aproveitava o aumento do movimento na cidade para cometer furtos em supermercados da região. No sábado (17), eles realizaram compras normalmente, mas esconderam as bebidas dentro de uma bolsa reutilizável no momento do pagamento.
A irregularidade foi percebida ainda dentro do supermercado, e os suspeitos foram detidos logo em seguida. Durante a apuração, a Polícia Civil identificou que dois dos presos já haviam cometido outro furto no mesmo estabelecimento no dia 11 de janeiro, quando levaram carnes nobres e bebidas avaliadas em cerca de R$ 2 mil, também sem pagamento.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.