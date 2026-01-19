Trio foi detido por policiais da 12ª DP (Copacabana) - Divulgação

Publicado 19/01/2026 21:30

Três pessoas do Rio Grande do Sul foram presas em flagrante após furtarem produtos de alto valor em um supermercado de Copacabana, na Zona Sul. Segundo a Polícia Civil, dois homens e uma mulher tentaram sair do estabelecimento sem pagar por duas garrafas de uísque importado, avaliadas em mais de R$ 1,5 mil.



De acordo com a investigação, o trio estava hospedado no bairro para passar as férias de janeiro e aproveitava o aumento do movimento na cidade para cometer furtos em supermercados da região. No sábado (17), eles realizaram compras normalmente, mas esconderam as bebidas dentro de uma bolsa reutilizável no momento do pagamento.



A irregularidade foi percebida ainda dentro do supermercado, e os suspeitos foram detidos logo em seguida. Durante a apuração, a Polícia Civil identificou que dois dos presos já haviam cometido outro furto no mesmo estabelecimento no dia 11 de janeiro, quando levaram carnes nobres e bebidas avaliadas em cerca de R$ 2 mil, também sem pagamento.



Os três suspeitos foram autuados por furto qualificado e associação criminosa.