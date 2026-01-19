Ação foi feita por agentes da 16ª DP (Barra da Tijuca) - Divulgação

Ação foi feita por agentes da 16ª DP (Barra da Tijuca)Divulgação

Publicado 19/01/2026 17:09

Rio - Um homem foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (19), por integrar uma organização criminosa especializada na revenda de celulares roubados e furtados. A prisão foi feita por policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca), no âmbito da 'Operação Rastreio', que cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em endereços no Rio de Janeiro, Nilópolis e São Gonçalo.

Segundo a Polícia Civil, foram apreendidos 22 aparelhos celulares, além de um tablet e um notebook, que passarão por perícia. Apenas na casa de um dos investigados, foram encontrados 14 celulares, dois deles já identificados como produto de crime.

As investigações apontam que o grupo utilizava de uma empresa de fachada para emitir notas fiscais falsas. A documentação era usada para dar aparência de legalidade a celulares de alto valor, geralmente de última geração, que haviam sido roubados ou furtados na Região Metropolitana.

Os aparelhos eram anunciados em plataformas digitais por preços abaixo do mercado e vendidos a compradores que, segundo a polícia, não tinham conhecimento da origem ilegal dos produtos. A empresa usada no esquema não funcionava no endereço registrado, não possuía estoque compatível nem atividade comercial real que justificasse o volume de notas fiscais emitidas.

Os integrantes do grupo tinham acesso indevido ao sistema eletrônico de faturamento da empresa, o que permitia a emissão dos documentos falsos utilizados nas vendas.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros envolvidos do grupo.