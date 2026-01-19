Auto de São Sebastião acontecerá em frente à Catedral MetropolitanaDivulgação
A adaptação apresenta episódios da vida do santo, narrados por devotos que recordam sua força e resistência diante da perseguição do imperador Diocleciano contra os cristãos. Em um salto temporal, o espetáculo revisita a fundação do Rio de Janeiro, com Estácio de Sá e a expulsão dos franceses, destacando a aparição do santo durante a batalha contra franceses e os tamoios, segundo a tradição popular. Com clima festivo, a encenação celebra a vitória da vida sobre a morte e a fé do povo carioca, ao som de músicas que exaltam o Rio e temas conhecidos do público religioso.
O arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Orani João Tempesta, lembrou que o Auto de São Sebastião é uma manifestação rica em arte e cultura, que evidencia a profunda ligação entre o padroeiro da cidade e os cariocas.
"O Auto se torna um elo que fortalece nossa identidade e nos lembra da importância de manter vivas as tradições que nos conectam com a fé, com a nossa história e com o nosso compromisso de anunciar o mesmo Cristo do qual São Sebastião deu testemunho com a sua vida, pelo martírio", disse o arcebispo.
O tradicional evento do Auto de São Sebastião tem a assinatura do autor e diretor Luis Fernando Bruno. Após a apresentação do espetáculo, o Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, Cardeal Orani João Tempesta, celebrará a Santa Missa em honra ao padroeiro, às 18h.
Serviço
20/01, às 17h
Avenida Chile, 245 – Centro, em frente à Catedral Metropolitana.
