Dia de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio, é celebrado nesta terça-feira (20)Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 19/01/2026 07:00

Rio - O Dia de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio, será marcado por celebrações ao longo de toda a terça-feira (20), com missas, bênçãos e eventos diversos. Entre as atividades previstas, está a tradicional Missa Solene no Santuário Basílica de São Sebastião dos Frades Capuchinhos, na Tijuca, Zona Norte, às 10h.

À tarde, a partir das 16h, acontece a procissão arquidiocesana, que sairá do Santuário Basílica de São Sebastião em direção à Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro, no Centro. O cortejo, que percorre cerca de 5 km, foi declarado patrimônio cultural do Rio de Janeiro em 2014. Ao fim do trajeto, haverá a apresentação do Auto de São Sebastião 2026, na Avenida Chile, seguida de uma missa solene.



Além das celebrações e da procissão, sacerdotes estarão à disposição para confissões. A imagem de São Sebastião, posicionada em frente à igreja, costuma receber fiéis, rosas vermelhas e brancas, além de momentos de contemplação, orações, pedidos e agradecimentos.

A Trezena de São Sebastião 2026 tem como tema "São Sebastião, Missionário de Comunhão e Unidade" e como lema "Alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração e enviados à missão".

Tradicional Corrida de São Sebastião





Preparativos começaram antes



Antes mesmo da data oficial, a cidade já vivia o clima das celebrações. A escultura percorreu diversos pontos do Rio durante a trezena, iniciada em 7 de janeiro, com encerramento nesta segunda-feira (19).



Na quinta-feira (15), a obra visitou o Centro Administrativo São Sebastião (CASS), na Cidade Nova. O prefeito Eduardo Paes recebeu o padroeiro das mãos do cardeal e arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, durante cerimônia que integra a programação da Trezena 2026, tradicional celebração que antecede o dia 20 de janeiro.



Também na terça-feira (20), será realizada a tradicional Corrida de São Sebastião, no Aterro do Flamengo e na Enseada de Botafogo. As largadas das provas de 5k e 10k serão realizadas a partir das 7h, no Aterro, em frente ao Monumento aos Mortos da Segunda Guerra.

Estátua passou por limpeza

Um ano após a sua restauração, a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos concluiu, na sexta-feira (16), a limpeza da estátua de São Sebastião, que fica na Praça Luís de Camões, na Glória, próxima à Rua do Russel. Instalada em 1965, a escultura do santo padroeiro do Rio é do artista Dante Croce, feita em argamassa. Já o pedestal foi confeccionado em granito, retirado de uma pedreira do Alto da Boa Vista.

Os demais monumentos da Praça Luís de Camões também foram higienizados. Para celebrar o 20 de janeiro, a Comlurb atuou na manutenção do gramado e na limpeza da praça.



Quem foi São Sebastião?



São Sebastião foi um soldado cristão nascido em Milão, na Itália, por volta do século III, embora algumas versões indiquem Narbonne, na França, como seu local de nascimento. Nas fileiras do exército romano, tornou-se um dos oficiais favoritos do imperador Diocleciano. Apesar disso, manteve-se fiel à fé cristã. Denunciado por professar sua crença, foi condenado à morte. Amarrado a um tronco, foi atingido por flechas, mas sobreviveu.



Após se recuperar, voltou a se apresentar ao imperador e o confrontou pelas injustiças cometidas contra os cristãos, acusando-o de agir contra o Estado. Surpreso com a ousadia, Diocleciano ordenou que Sebastião fosse açoitado até a morte. Ele foi executado em 20 de janeiro de 288.