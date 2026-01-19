Dia de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio, é celebrado nesta terça-feira (20)Divulgação/Prefeitura do Rio
Além das celebrações e da procissão, sacerdotes estarão à disposição para confissões. A imagem de São Sebastião, posicionada em frente à igreja, costuma receber fiéis, rosas vermelhas e brancas, além de momentos de contemplação, orações, pedidos e agradecimentos.
Preparativos começaram antes
Antes mesmo da data oficial, a cidade já vivia o clima das celebrações. A escultura percorreu diversos pontos do Rio durante a trezena, iniciada em 7 de janeiro, com encerramento nesta segunda-feira (19).
Na quinta-feira (15), a obra visitou o Centro Administrativo São Sebastião (CASS), na Cidade Nova. O prefeito Eduardo Paes recebeu o padroeiro das mãos do cardeal e arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, durante cerimônia que integra a programação da Trezena 2026, tradicional celebração que antecede o dia 20 de janeiro.
Já na sexta-feira (16), pela manhã, a imagem peregrina visitou o Trem do Corcovado e o Santuário Cristo Redentor, no Cosme Velho, Zona Sul. A celebração foi presidida pelo cardeal Orani João Tempesta, que ressaltou a importância de São Sebastião para que os cariocas mantenham esperança, confiança e otimismo em relação ao futuro.
Quem foi São Sebastião?
São Sebastião foi um soldado cristão nascido em Milão, na Itália, por volta do século III, embora algumas versões indiquem Narbonne, na França, como seu local de nascimento. Nas fileiras do exército romano, tornou-se um dos oficiais favoritos do imperador Diocleciano. Apesar disso, manteve-se fiel à fé cristã. Denunciado por professar sua crença, foi condenado à morte. Amarrado a um tronco, foi atingido por flechas, mas sobreviveu.
Após se recuperar, voltou a se apresentar ao imperador e o confrontou pelas injustiças cometidas contra os cristãos, acusando-o de agir contra o Estado. Surpreso com a ousadia, Diocleciano ordenou que Sebastião fosse açoitado até a morte. Ele foi executado em 20 de janeiro de 288.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.