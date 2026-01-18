Fiscalização da prefeitura também removeu motos elétricas em condições irregulares - Divulgação

Publicado 18/01/2026 17:44

A Operação Verão, conduzida pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e pela Guarda Municipal, apreendeu cerca de 11 toneladas de produtos irregulares e mais de 80 caixas de som nas praias do Rio de Janeiro neste fim de semana em diversos pontos da cidade.

Entre os itens recolhidos estão carrocinhas de ambulantes sem autorização, garrafas de vidro, churrasqueiras e carrinhos de carga. As equipes também rebocaram mais de 50 motos elétricas e ciclomotores estacionados irregularmente no calçadão.



Em Copacabana, fiscais apreenderam cinco motos elétricas alugadas ilegalmente na Avenida Atlântica, onde o responsável cobrava R$ 70 por 30 minutos de uso, sem qualquer autorização do poder público.



No mesmo período, equipes da Coordenadoria de Ações Territoriais Integradas (Cati) abordaram 518 pessoas, com apoio de assistentes sociais. Ao todo, 27 aceitaram acolhimento municipal, 123 tiveram antecedentes verificados e quatro foram conduzidas a delegacias. Os agentes ainda apreenderam mais de 80 facas e objetos perfurocortantes, além de itens ligados ao uso de drogas, e desmontaram um ferro-velho clandestino na Praça Júlio de Noronha, no Leme.



Com início em setembro passado, a Operação Verão mobiliza mais de mil agentes, com apoio de drones e monitoramento a partir do Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio).

