Fiscalização da prefeitura também removeu motos elétricas em condições irregularesDivulgação
Em Copacabana, fiscais apreenderam cinco motos elétricas alugadas ilegalmente na Avenida Atlântica, onde o responsável cobrava R$ 70 por 30 minutos de uso, sem qualquer autorização do poder público.
No mesmo período, equipes da Coordenadoria de Ações Territoriais Integradas (Cati) abordaram 518 pessoas, com apoio de assistentes sociais. Ao todo, 27 aceitaram acolhimento municipal, 123 tiveram antecedentes verificados e quatro foram conduzidas a delegacias. Os agentes ainda apreenderam mais de 80 facas e objetos perfurocortantes, além de itens ligados ao uso de drogas, e desmontaram um ferro-velho clandestino na Praça Júlio de Noronha, no Leme.
Com início em setembro passado, a Operação Verão mobiliza mais de mil agentes, com apoio de drones e monitoramento a partir do Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio).
