O homem baleado foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) - Divulgação

Publicado 18/01/2026 17:21

Rio - O terceiro-sargento Elder Carlos Costa Carvalho, lotado no 3º BPM (Méier), foi baleado na cabeça no início da manhã deste domingo (18), no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a PM, o agente estava de folga no momento em que foi atingido por disparos na esquina das ruas Padre Vieira e Engenheiro Bernanrdo Sayão.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias dos tiros. Equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionadas para a ocorrência e encontraram Elder ferido. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, onde passou por procedimento cirúrgico.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o estado de saúde do agente é considerado grave. O caso está sendo investigado pela 74ª DP (Alcântara).