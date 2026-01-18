Navio-Patrulha Gurupi participa da operação de busca e salvamento - Divulgação

Publicado 18/01/2026 18:21

Rio - A Marinha do Brasil realiza buscas por uma embarcação com seis tripulantes que desapareceu há cerca de dois dias no mar de Maricá, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a corporação, o barco deixou emitir sua localização nas proximidades de Ponta Negra e está sem comunicação desde sexta-feira (16).

Assim que soube do desaparecimento, o Comando do 1º Distrito Naval enviou um sinal para todos os navios que navegam pela área e iniciou uma operação de busca com o uso da embarcação Aviso de Patrulha Marlim e o Navio-Patrulha Gurupi. Além disso, uma aeronave da Força Aérea Brasileira auxiliará na procura, com previsão de chegada à área ainda no domingo (18).

"Será instaurado um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as causas, circunstâncias e eventuais responsabilidades pelo incidente", comunicou a Marinha.

A corporação ainda pede que informações sobre a embarcação desaparecida podem ser repassadas por meio dos telefones 185 (emergências marítimas e fluviais), (21) 2104-6119 e (21) 97515-7895 (Comando do 1º Distrito Naval).