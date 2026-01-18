Prisão foi realizada por agentes da 5ª DP (Mem de Sá) - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 18/01/2026 19:18

Rio - Policiais da 5ª DP (Mem de Sá) prenderam, neste sábado (17), Yasmin Bastos Fonseca, de 18 anos, com cerca de 10 Kg de maconha na Rodoviária do Rio, na região central da cidade. De acordo com a Polícia Civil, ela é investigada por golpes conhecidos como "Boa Noite, Cinderela".

As investigações apontam que Yasmin tentava levar a droga para o Espírito Santo no momento em que foi detida e autuada em flagrante por tráfico. Ela teria recebido a maconha na comunidade da Nova Holanda, na Zona Norte. A jovem também era alvo de dois mandados de busca e apreensão por fatos análogos aos crimes de roubo e extorsão, cometidos quando ela ainda era menor de idade.

Yasmin teria participado de dois golpes "Boa Noite, Cinderela". Um dos casos aconteceu em 2024, quando um turista ficou desacordado na Lapa, teve seus pertences roubados e quantias retiradas de sua conta bancária. No outro, em março do mesmo ano, a vítima foi dopada na Pedra do Sal e levada para Niterói, onde teve bens e dinheiro roubados.