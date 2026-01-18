Gleston Ferreira da Silva foi preso em flagrante no CentroReprodução
Homem é preso por extorquir vítima com vídeos íntimos
Gleston Ferreira da Silva gravou escondido uma relação com outro homem e passou a exigir dinheiro para apagar as imagens
Dia Mundial da Cultura Africana e Afrodescendente é comemorado em 24 de janeiro
Artistas, escritores e empreendedores falam de sua contribuição, dos desafios e avanços
Adolescente de 16 anos corre risco de ficar paraplégico após bater a cabeça em mergulho
Jovem saltou em uma área rasa na Praia do Vargas, em Araruama, e sofreu um traumatismo craniano
Investigada por golpes do 'Boa Noite, Cinderela', jovem é presa com drogas na Rodoviária do Rio
Yasmin Bastos Fonseca, de 18 anos, recebeu uma carga de maconha na comunidade da Nova Holanda e tentou levá-la para o Espírito Santo
Marinha busca por embarcação com seis tripulantes que desapareceu no mar de Maricá
Corporação procura pelos desaparecidos com navios e uma aeronave
Operação Verão apreende 11 toneladas de produtos irregulares e mais de 80 caixas de som nas praias do Rio
Fiscalização da prefeitura também remove motos elétricas, coíbe comércio ilegal e resulta em prisões e acolhimentos sociais
PM é baleado na cabeça em São Gonçalo
Terceiro-sargento Elder Carlos Costa Carvalho, lotado no 3º BPM (Méier), estava de folga no momento em que foi atingido
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.