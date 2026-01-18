Gleston Ferreira da Silva foi preso em flagrante no Centro - Reprodução

Gleston Ferreira da Silva foi preso em flagrante no CentroReprodução

Publicado 18/01/2026 16:35

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, neste domingo (18), Gleston Ferreira da Silva por extorsão, no Centro do Rio. De acordo com as investigações da 19ª DP (Tijuca), ele exigiu dinheiro para não divulgar vídeos íntimos de uma vítima.

Em depoimento, um homem relatou que, após uma relação consensual com Gleston, na sexta-feira (16), descobriu que o suspeito havia filmado o ato sem seu consentimento. Com isso, o investigado passou a fazer ameaças e exigir transferências bancárias para não divulgar o conteúdo na internet.

Inicialmente, o homem enviou cerca de R$ 500 para Gleston com objetivo de evitar a divulgação dos vídeos. Em seguida, os dois combinaram um novo encontro para que os materiais fossem deletados na presença da vítima.

Com o registro da ocorrência, os policiais deram orientações sobre o encontro e passaram a monitorar a movimentação do suspeito. No ponto marcado, Gleston voltou a pedir novas transferências bancárias e os agentes o prenderam em flagrante por extorsão.