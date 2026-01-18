Adolescente está internado no Hospital Estadual Roberto Chabo - Divulgação

Publicado 18/01/2026 21:08

Rio - Um adolescente de 16 anos corre o risco de ficar paraplégico após mergulhar em uma área rasa na Praia do Vargas, em Araruama, na Região dos Lagos. O jovem bateu com a cabeça em um banco de areia, no sábado (17), e foi encaminhado ao Centro de Trauma do Hospital Estadual Roberto Chabo, localizado no mesmo município.

Socorrido pelos bombeiros, o adolescente foi avaliado pela equipe de neurocirurgia, cirurgia geral e ortopedia da unidade, que realizaram uma tomografia de crânio e coluna cervical. As imagens mostraram uma traumatismo craniano com lesão em vértebra e o paciente está com problemas de mobilidade e sensibilidade. O estado de saúde é considerado estável e o rapaz aguarda no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) por um procedimento cirúrgico.

A direção do Hospital Roberto Chabo destaca que esse tipo de acidente tem se tornado comum entre as festas de fim de ano, férias escolares e verão. Entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, a unidade atendeu a 11 vítimas.

"O mergulho, que é uma diversão, não deveria trazer consequência para quem deseja se divertir. Por isso, a pessoa deve evitar saltos em locais que não conhece, que são os principais causadores de lesões na coluna cervical, como a tetraplegia", destacou o diretor técnico do hospital, Leonam Fernandes.