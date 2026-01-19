Sirenes foram acionadas pela Defesa Civil em algumas cidades do estado do Rio - Divulgação

Sirenes foram acionadas pela Defesa Civil em algumas cidades do estado do RioDivulgação

Publicado 19/01/2026 22:17

Rio - Devido à forte chuva que atinge o estado do Rio de Janeiro desde o início da noite desta segunda-feira (19), sirenes foram acionadas em municípios como Barra Mansa, Duque de Caxias, Magé, Petrópolis, Teresópolis e São João de Meriti. Segundo o governo do estado, o Comitê Permanente de Chuvas monitora a situação em tempo real.

Equipes da Defesa Civil Estadual, da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e de outros órgãos atuam de forma integrada. Há registro de chuva em cidades do Sul Fluminense, da Costa Verde, da capital e da Baixada Fluminense.

De acordo com a Defesa Civil, algumas regiões podem registrar acumulados superiores a 100 mm de chuva em 24 horas. Os ventos variam de moderados a fortes, com rajadas mais intensas nas áreas próximas ao litoral a partir do fim da tarde. Por volta das 12h25, 12 sirenes foram acionadas em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Em caso de emergência, a população deve entrar em contato pelos telefones 199 ou 193, ou acionar a Defesa Civil do município. A orientação é permanecer em locais seguros e acompanhar os alertas emitidos pelas autoridades.