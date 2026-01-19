Sirenes foram acionadas pela Defesa Civil em algumas cidades do estado do RioDivulgação
Chuva forte leva ao acionamento de sirenes em cidades do Rio
Defesa Civil alerta que algumas regiões podem registrar acumulados superiores a 100 mm de água em 24 horas
Trio do Rio Grande do Sul é preso por furtar uísque em mercado de Copacabana
Suspeitos foram flagrados ao tentar sair do estabelecimento; investigação indica outros furtos no mesmo local dias antes
Entenda o crime de importunação sexual pelo qual Pedro do BBB é investigado
Rapaz pode pegar de 1 a 5 anos de prisão pela conduta criminosa dentro do reality
Vídeo: PM prende dois homens em fábrica clandestina de placas de automóveis na Zona Oeste
Nicolas Carvalho de Andrade e João Paulo de Araújo Silva são investigados por envolvimento em um esquema de clonagem de veículos
Cortejo aéreo e pétalas marcam despedida de pilotos mortos em acidente de helicóptero
Pelo menos oito aeronaves sobrevoaram o Cemitério do Caju, na tarde desta segunda-feira (19)
Operação termina com três suspeitos mortos em São Gonçalo
Equipes do 7º BPM atuaram na comunidade da Alma
