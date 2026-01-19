Material apreendido pelos PMs na fábrica clandestina - Divulgação

Material apreendido pelos PMs na fábrica clandestina

Publicado 19/01/2026 20:25

Rio - Policiais do 14º BPM (Bangu) prenderam, na tarde desta segunda-feira (19), Nicolas Carvalho de Andrade e João Paulo de Araújo Silva, suspeitos de envolvimento em um esquema de clonagem de veículos que atua em toda a Região Metropolitana do Rio.

Durante a ação, os agentes encontraram uma fábrica clandestina com duas máquinas para confecção de placas frias de automóveis. De acordo com a PM, o material apreendido no imóvel era enviado para quadrilhas que atuam na clonagem de veículos roubados em diferentes pontos do estado.

Juntos, Nicolas e João Paulo somam sete passagens pela polícia, com anotações criminais por estelionato, roubo e comércio ilegal de armas de fogo. Os presos, assim como as placas frias e as máquinas, foram levados para a 34ª DP (Bangu). Os agentes seguem na busca pelos integrantes das quadrilhas de clonagem de automóveis.