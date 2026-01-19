Fiscais lacraram bombas e interditaram postos de gasolina - Divulgação / Sedcon

Publicado 19/01/2026 17:28

Rio - Dois postos de combustíveis foram interditados em Campo Grande, na Zona Oeste, nesta segunda-feira (19). Em um dos estabelecimentos, a vistoria lacrou dois bicos por "bomba baixa", ou seja, quando a quantidade de combustível fornecida é inferior da que aparece no visor para o consumidor.

Em outro posto, foi detectado que o teor alcoólico do etanol estava abaixo do limite legal. O estabelecimento também não informava a empresa fornecedora do combustível, descumprindo as normas da Agência Nacional do Petróleo, Gás (ANP) e os princípios do Código do Consumidor. O responsável foi preso em flagrante.

Um dos estabelecimentos vistoriado tinha gasolina comum com teor de etanol anidro de 34%, acima do limite máximo de 30% permitido pela legislação. A ANP determinou a interdição parcial, com lacre dos tanques e bicos de abastecimento.

Os fiscais ainda notaram que o etanol apresentou coloração alaranjada escura. De acordo com a agência, as irregularidades configuram prática abusiva, já que o consumidor recebe o combustível de qualidade inferior, com risco à saúde e a à segurança. O responsável foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

Além da ANP, também participaram da fiscalização a Polícia Militar, Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e o Procon-RJ.

"Estamos falando de uma prática grave, que coloca em risco a saúde e a segurança do consumidor. Combustível fora de especificação causa danos aos veículos, prejuízo financeiro e pode gerar impactos ambientais", afirmou Gutemberg Fonseca, secretário estadual de Defesa do Consumidor.