Publicado 20/01/2026 00:00

Ao voltar a ameaçar a Groenlândia e criticar a Dinamarca, Donald Trump resgata a diplomacia do improviso como método. A retórica pode agradar à base, mas expõe o custo de tratar soberania como barganha — e aliados como peças descartáveis no tabuleiro global.

Ao cortar a projeção do PIB do Brasil para 1,6% em 2026, o Fundo Monetário Internacional envia um recado claro: crescimento baixo virou expectativa, não exceção. O alerta expõe limites fiscais, ruídos políticos e a dificuldade do país em transformar discurso em produtividade.