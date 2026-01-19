Fuzil e pistola foram apreendidos na operação - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 19/01/2026 17:35

Rio - Três suspeitos morreram depois de entrarem em confronto com policiais militares em uma operação na comunidade da Alma, no bairro Amendoeira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, nesta segunda-feira (19).

Segundo a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) tinham como objetivo combater o roubo de cargas, além da guerra entre o Comando Vermelho (CV), que atualmente controla a área, e o Terceiro Comando Puro (TCP). As facções costumam disputar o domínio da comunidade.

A PM informou que as equipes foram atacadas a tiros, o que gerou confronto. Três suspeitos ficaram feridos. O trio foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), ainda em São Gonçalo, mas não resistiu.

Com eles, os policiais apreenderam um fuzil, duas pistolas, dois rádios transmissores, munições e uma grande quantidade de drogas.