Corpos estavam em uma rua no bairro Km 32 - Reprodução / Redes Sociais

Corpos estavam em uma rua no bairro Km 32Reprodução / Redes Sociais

Publicado 19/01/2026 15:26

Rio - Dois corpos foram encontrados decapitados, na madrugada desta segunda-feira (19), em uma rua do bairro Km 32, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para a ocorrência. Uma das vítimas estava com as mãos amarradas.

A equipe isolou a área para perícia. O caso foi registrado na 56ª DP (Comendador Soares), mas passou para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

A Polícia Civil informou que ainda investiga o caso. Não há informações sobre a identificação dos homens.

De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), ocorreram 73 homicídios dolosos na região do Km 32, Comendador Soares e Cabuçu em 2025. O número é um a menos do que o total do ano anterior.