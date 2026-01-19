Paes mira o eleitorado de cidades fluminenses para o governo do Estado - Érica Martin

Paes mira o eleitorado de cidades fluminenses para o governo do EstadoÉrica Martin

Publicado 19/01/2026 15:11

Rio - O prefeito Eduardo Paes confirmou, em coletiva nesta segunda-feira (19), que é pré-candidato ao Governo do Estado. Além disso, ressaltou que continuará cumprindo integralmente suas funções ao menos até o Carnaval, quando deve anunciar a decisão final. Com uma eventual saída de Paes, o vice-prefeito Eduardo Cavalieri assumiria o Município.

"Sou pré-candidato a governador. Acho que o Estado vai enfrentar momentos complexos. O Rio tem solução, a segurança tem solução. Mas a solução não será entregando a segurança a grupelhos políticos", disse.

Paes também elogiou Cavaliere, o apontando como renovação da política e afirmando que ele cuidará bem da cidade. Além de citar a segurança como um dos principais desafios do Governo do Estado, o prefeito afirmou que o seu partido, PSD, afastará filiados que apoiarem candidaturas ligadas ao crime organizado.

Por fim, ele listou ações da Prefeitura do Rio nos próximos meses, como a licitação das linhas de ônibus, a ampliação do Centro Carioca de Saúde, início da atuação da Força Municipal e criação do BRT intermunicipal.

Para concorrer às eleições deste ano, Paes precisa deixar a prefeitura até o dia 4 de abril, seis meses antes do dia da votação. Caso Cláudio Castro deixe o Governo do Rio para concorrer em outubro, a Assembleia Legislativa precisaria eleger alguém para ocupar o cargo até o fim do ano. O prefeito destacou que não participaria dessa eventual eleição indireta.

Eduardo Paes está em seu quarto mandato na Prefeitura do Rio, sendo o político que ocupou o cargo por mais tempo. Caso Cavaliere assuma a posição, aos 31 anos, ele se tornará o mais jovem a comandar a capital com a segunda maior população do país.