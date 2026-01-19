Cariocas aproveitam Praia de Copacabana antes da chegada da chuva - Érica Martin/Agência O Dia

Cariocas aproveitam Praia de Copacabana antes da chegada da chuvaÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 19/01/2026 08:37 | Atualizado 19/01/2026 13:15

Rio - Depois de muitos dias de calor intenso, cariocas terão uma semana de temperaturas amenas. O tempo quente se despede nesta segunda-feira (19), quando à máxima deve chegar aos 35ºC, e a aproximação de uma frente fria deixa os ventos moderados a ocasionalmente fortes à tarde. Há previsão de chuva fraca a moderada pela manhã e pancadas a partir da tarde, podendo ser acompanhadas de raios.

fotogaleria

De acordo com o Sistema Alerta Rio, com a passagem de uma frente fria junto com a atuação de um canal de umidade na Região Sudeste, a terça-feira (20) será de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva com raios na madrugada, passando a moderada a partir da manhã. Os ventos ficarão moderados a fortes e a máxima prevista é de 25ºC, com mínima de 19ºC.

Já na quarta (21), quinta (22) e sexta-feira (23), a atuação do canal de umidade sobre a Região Sudeste vai manter o tempo instável. Ao longo desses dias, o céu ficará nublado, com previsão de chuva isolada, fraca a moderada, a qualquer momento, e os ventos estarão variando entre fracos e moderados. As máximas previstas são de 25ºC, 24ºC e 28ºC, e as mínimas podem chegar a 17ºC, 16ºC, 17ºC, respectivamente.

Chuvas intensas e temporal atingem o estado

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há perigo potencial de chuvas intensas em quase todo o estado do Rio, inclusive na capital fluminense. Pode chover entre 20mm/h e 30mm/h ou até 50mm/dia e a expectativa é de ventos intensos, entre 40km/ e 60km/h.

O Inmet ainda divulgou alerta de tempestade, que pode atingir os municípios de Paraty, na Costa Verde, Itatiaia e Resende, no Sul Fluminense. A previsão é de chuva entre 30mm/h a 60mm/h ou 50mm/dia e 100mm/dia, com ventos intensos, de 60km/h a 100km/h, e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, quedas de árvores e alagamentos.

O último boletim do Comitê Permanente de Chuvas, composto por equipes do Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do Rio (Cemaden-RJ), da Defesa Civil e da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, aponta para chuvas moderadas a fortes em todas as regiões, com volumes elevados e rajadas de vento entre 50 e 60 km/h, especialmente na Região Serrana.



Nesta segunda-feira, há previsão de acumulados acima de 100mm em Magé, Guapimirim, Petrópolis, Teresópolis, Cachoeiras de Macacu, Sumidouro, Carmo, Duas Barras, Nova Friburgo, Silva Jardim e Casimiro de Abreu, além de volumes acima de 75mm em Duque de Caxias, Sapucaia, Cantagalo, Bom Jardim, Macaé e Rio das Ostras. Outros municípios podem registrar acumulados superiores a 50mm.

Em caso de emergência, a população deve ligar 199, 193 ou para o número da Defesa Civil Municipal.

Cemaden alerta para enxurradas e alagamentos

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) divulgou alerta de possibilidade moderada de ocorrências de enxurradas, extravasamento de córregos e alagamentos em áreas das cidades do Rio, Volta Redonda e Barra Mansa, no Sul Fluminense, e Petrópolis, na Região Serrana.

Também é moderada a possibilidade de deslizamentos de terra pontuais em encostas nos municípios do Rio, Volta Redonda e Petrópolis, em áreas propensas, por conta dos acumulados de chuva e das pancadas moderadas a fortes esperadas.